© Foto: Peter Kneffel - picture alliance/dpa |Autovermieter Sixt im zweiten Quartal 2025 seinen Gewinn deutlich gesteigert. Besonders im Premiumsegment klingelt die Kasse, und auch für den Rest des Jahres ist das Unternehmen zuversichtlich. Trotzdem fällt die Aktie.Sixt startet robust in die Sommersaison: Das SDax-Unternehmen aus Pullach meldete ein Vorsteuerergebnis von 107,3 Millionen Euro - ein Plus von fast 71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten jedoch leicht mehr erwartet. Die Aktie reagierte dementsprechend auch negativ trotz der starken Performance Für das starke Wachstum machte Sixt mehrere Faktoren verantwortlich: Der Anteil höherpreisiger Mietwagen stieg auf 54 Prozent, die Flottenkosten konnten gesenkt werden, …Den vollständigen Artikel lesen ...
