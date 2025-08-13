Bern - Die Berner Kantonalbank (BEKB) hat im ersten Halbjahr 2025 den Gewinn leicht gesteigert. In einem von erneut tiefen Zinsen geprägten Umfeld baute die Bank dabei ihre Aktivitäten im Anlagegeschäft kontinuierlich aus. Der Geschäftserfolg, der als Mass der operativen Leistung gilt, fiel aufgrund höherer Investitionen und tiefen Zinsen um 3,6 Prozent auf 113,8 Millionen Franken, wie die BEKB am Mittwoch bekanntgab. Der Reingewinn rückte dagegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
