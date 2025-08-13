© Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpaWas war das denn? Die Quartalszahlen von Werkstoffspezialist PVA TePla haben am Aktienmarkt für eine wilde Fahrt am Mittwochvormittag gesorgt. Der Vakuum- und Messtechnik-Spezialist PVA Tepla hat im ersten Halbjahr hinter den Markterwartungen zurückgelegen und Investoren damit überrascht. Zwischen Januar bis Juni um knapp zwölf Prozent auf 119,6 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) fiel auf 14,9 Millionen Euro - ein Rückgang von fast einem Drittel. Im zweiten Quartal sah es noch schlechter aus: Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 60,8?Millionen Euro, das EBIT brach gar um 63 Prozent auf 4,2?Millionen Euro ein - beide Werte lagen deutlich unter den …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE