© Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpaAuf mexikanisches und italienisches Essen hat sich die US-Restaurantkette Brinker spezialisiert. Die Ergebnisse sind gut, das reicht den Anlegern aber nicht.Brinker International servierte am Mittwoch die Quartalszahlen für das vierte Quartal zum 25. Juni 2025 - und ließ gleich noch einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 folgen. Zu der Kette gehören Chili's Grill & Bar und Maggiano's Little Italy. Die Anteilsscheine erlebten zu Beginn des Jahres 2024 einen kometenhaften Anstieg, der Ende Januar 2025 zum Erliegen kam. In dieser Zeitspanne verdreifachte sich der Wert der Aktie. Im aktuellen Geschäftsbericht übertrifft der Non-GAAP-Gewinn pro Aktie im vierten Quartal von 2,49 US-Dollar die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE