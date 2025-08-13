EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: K+S Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die K+S Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/publikationen/finanzpublikationen/index.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.kpluss.com/en-us/investor-relations/publications/financial-publications/index.html
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|K+S Aktiengesellschaft
|Bertha-von-Suttner-Str. 7
|34131 Kassel
|Deutschland
|Internet:
|www.k-plus-s.com
