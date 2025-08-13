EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Delticom AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Delticom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



13.08.2025 / 17:13 CET/CEST

https://www.delti.com/de/investor-relations/berichte-prasentationen/finanzberichte/

https://www.delti.com/en/investor-relations/reports-presentations/financial-reports/

