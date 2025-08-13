© Foto: Dall-EBullish geht in New York erfolgreich an die Börse und sorgt mit Milliardenbewertung für Aufsehen in der Krypto-Branche.Die von Peter Thiel unterstützte Kryptobörse Bullish hat bei ihrem lang erwarteten Börsengang in den USA 1,11 Milliarden US-Dollar eingespielt und den Ausgabepreis ihrer Aktien über die bereits angehobene Spanne hinaus festgesetzt. Das Unternehmen platzierte 30 Millionen Aktien zu 37 US-Dollar pro Stück - oberhalb der zuletzt erhöhten Range von 32 bis 33 US-Dollar, wie Bloomberg berichtete. Damit wird Bullish mit rund 5,41 Milliarden US-Dollar bewertet. Der Handel an der New York Stock Exchange beginnt am Mittwoch unter dem Tickersymbol BLSH. Die Emission wurde von …Den vollständigen Artikel lesen ...
