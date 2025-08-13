Die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion hat vor Einschränkungen bei der Solarförderung gewarnt. Dagegen brauche es weitergehende Maßnahmen zur Netzintegration, für Netzanschlüsse und Sektorenkopplung. Am Wochenende hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in einem Zeitungsinterview tiefgreifende Änderungen bei der Solarförderung angedeutet. So wolle sie die Einspeisevergütung auch für kleine Photovoltaik-Anlagen abschaffen. Nun - einige Tage später - meldet sich der Koalitionspartner SPD zu Wort. Nina Scheer, energiepolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
