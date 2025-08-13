Bern - Der Bundesrat will an der heutigen Post-Grundversorgung festhalten, solange diese bezahlbar ist. Gleichzeitig will er aber reagieren können, wenn die Nachfrage nach Post-Leistungen weiter zurückgeht. Am Mittwoch beschloss er Eckwerte für eine Postgesetz-Revision. Im Post-Kerngeschäft gebe es wegen der Digitalisierung grosse Umwälzungen, sagte Postminister Albert Rösti am Mittwoch in Bern vor den Medien zu den Bundesratsentscheiden. Die Briefmenge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab