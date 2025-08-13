Am 11. August hatten wir im Express-Service mit folgendem Titel auf eine mögliche Trading-Chance bei Alibaba ISIN: US01609W1027 hingewiesen: "Behalten Sie die Aktie im Blick!" Für unsere Abonnenten gab es diesen Zusatz: "Beim chinesischen Unternehmen Alibaba, das sich auf E-Commerce und digitale Dienstleistungen spezialisiert hat, sieht es nach einer Trading-Chance aus. Seit Wochen bewegt sich der Kurs in einer relativ engen Spanne seitwärts über ...

