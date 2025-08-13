DJ PTA-Adhoc: HT5 AG: HT5 AG: 4.74% der ausstehenden Hybridanleihe angedient

Im Einklang mit den Beschlüssen der Anleihensgläubigerversammlung vom 13. Juni 2025 lancierte die HT5 AG (HT5) am 16. Juli 2025 ein Rückkaufangebot in Bezug auf ihre ausstehenden 2.50% Perpetual Callable Subordinated Bonds über nominal CHF 125 Mio. (Schweizerische Valorennummer: 39164798; ISIN: CH0391647986; Symbol: HT517) (die Hybridanleihe oder die Bonds). Bis zum heutigen Ablauf der Andienungsfrist wurden insgesamt 1'185 Bonds entsprechend einem Nominalwert von CHF 5'925'000 angedient, also insgesamt 4.74%. Die zurückgekauften Bonds werden vernichtet.

Alle nicht angedienten Bonds werden im Rahmen der vorgesehenen Pflichtwandlung in Aktien der HT5 getauscht. Somit bevorzugt eine überwältigende Mehrheit der Inhaber der Hybridanleihe, Aktionär der HT5 zu werden und ihre Bonds nicht anzudienen. Dieser Vertrauensbeweis von Seiten der Anleger bestätigt den eingeschlagenen Sanierungsweg mit dem Ziel, HT5 mit einem anderen Unternehmen zusammenzuschliessen, um dieses so an die Schweizer Börse zu bringen.

Über HT5 AG

HT5 ging aus der ehemaligen HOCHDORF-Gruppe hervor und befindet sich seit März 2025 in definitiver Nachlassstundung. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange unter dem Kürzel HT5 und der ISIN: CH0024666528 kotiert. Die Aktionäre und Obligationäre von HT5 stimmten einer Sanierung mittels Schulden-zu-Eigenkapital-Umwandlung zu. Dieser Prozess sowie das Ende der Nachlassstundung sollen bis zum vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Im Anschluss strebt HT5 als sanierte Gesellschaft mit substanziellen Verlustvorträgen einen Zusammenschluss mit einem anderen Unternehmen an, um dieses mittels eines sogenannten "Reverse Takeovers" an die Schweizer Börse zu bringen. HT5 wird von einem Verwaltungsrat mit umfangreicher Kapitalmarkterfahrung geleitet. Weitere Informationen sind unter www.ht5.ch zu finden.

