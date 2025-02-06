Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR
Zürich, 14. August 2025 - Swiss Re hat im zweiten Quartal 2025 einen Gewinn von 1,3 Mrd. USD erzielt. Damit lag der Gewinn im ersten Halbjahr bei 2,6 Mrd. USD, bei einer Eigenkapitalrendite (ROE) von 23,0%. Die finanzielle Performance der Gruppe war von robusten versicherungstechnischen Margen in allen Geschäftseinheiten bestimmt, gestützt durch ein solides Anlageergebnis.
Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Die Gruppe hat im ersten Halbjahr 2025 ein starkes Ergebnis erzielt und unsere Kunden vor allem im ersten Quartal dabei unterstützt, Spitzenrisiken zu bewältigen. Die Performance spiegelt unsere anhaltende Fokussierung auf Underwriting-Qualität, sorgfältiges Portefeuillemanagement und eine umsichtige Anlagestrategie wider.»
Anders Malmström, Group Chief Financial Officer von Swiss Re: «Die disziplinierte Kapitalallokation der Gruppe stärkt unsere Ertragskraft. Es freut uns, dass die robusten vertraglichen Servicemargen des Neugeschäfts trotz eines schwierigeren Preisumfelds in der Sach- und Haftpflichtversicherung auch 2025 Bestand haben.»
Konzernergebnis von starken versicherungstechnischen Margen und höherem Anlageergebnis bestimmt
Das versicherungstechnische Ergebnis, das den im Berichtszeitraum erzielten versicherungstechnischen Gewinn widerspiegelt, betrug 3,0 Mrd. USD, verglichen mit 2,9 Mrd. USD im ersten Halbjahr 2024.
Der Versicherungsumsatz der Gruppe belief sich auf 20,9 Mrd. USD, verglichen mit 22,2 Mrd. USD5 im Vorjahreszeitraum.
Die vertragliche Servicemarge (Contractual Service Margin, CSM) des Neugeschäfts, welche die Profitabilität des im Berichtszeitraum gezeichneten Neugeschäfts reflektiert, lag bei 3,1 Mrd. USD und damit leicht über den 3,0 Mrd. USD des Vorjahreszeitraums.
Die Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von Swiss Re belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf 4,1%, verglichen mit 4,0% im Vorjahreszeitraum. Dieser Anstieg ist auf höhere wiederkehrende Erträge und auf realisierte Gewinne aus dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung im ersten Quartal 2025 zurückzuführen. Die Umlaufrendite lag im Berichtszeitraum bei 4,1%, verglichen mit 4,0% im Vorjahreszeitraum. Die Wiederanlagerendite belief sich für das zweite Quartal 2025 auf 4,3%.
Starke Kapitalausstattung
Performance von P&C Re profitiert von diszipliniertem Underwriting
Das versicherungstechnische Ergebnis lag im ersten Halbjahr 2025 bei 1,6 Mrd. USD, verglichen mit 1,4 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Grossschäden aus Naturkatastrophen beliefen sich im ersten Halbjahr 2025 auf 556 Mio. USD. Der grösste Teil entfiel dabei auf die Waldbrände in Los Angeles. Hinzu kamen Man-made-Grossschäden in Höhe von 213 Mio. USD.
P&C Re erzielte einen Schaden-Kosten-Satz von 81,1%, verglichen mit 84,3%5 im Vorjahreszeitraum und strebt für das Gesamtjahr einen Schaden-Kosten-Satz von unter 85% an.
Der Versicherungsumsatz belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf 8,9 Mrd. USD, verglichen mit 9,7 Mrd. USD5 im Vorjahreszeitraum. Gründe für den Rückgang sind Massnahmen zur Portefeuillebereinigung in den Haftpflichtsparten und eine erhöhte Umsatzsaisonalität zwischen dem ersten und zweiten Halbjahr7.
Juni- und Juli-Vertragserneuerungen von P&C Re
Bei den Vertragserneuerungen per Mitte Jahr erzielte P&C Re eine Preiserhöhung von 2,3%. Auf Basis einer vorsichtigen Einschätzung der Inflation und aktualisierter Risikomodelle erhöhten sich die Schadenannahmen um 4,6%. Die resultierende Portefeuillequalität entspricht den Finanzzielen der Gruppe für 2025.
P&C Re erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2025 eine Neugeschäfts-CSM in Höhe von 2,2 Mrd. USD, ähnlich wie im Vorjahreszeitraum.
Corporate Solutions liefert weiterhin starke Ergebnisse
Das versicherungstechnische Ergebnis lag im ersten Halbjahr 2025 bei 515 Mio. USD, ähnlich wie im Vorjahreszeitraum.
Die Forderungen aus Man-made-Grossschäden beliefen sich in den ersten sechs Monaten des Jahres auf 193 Mio. USD. Wichtigste Treiber bei den Grossschäden aus Naturkatastrophen in Höhe von 60 Mio. USD waren die Waldbrände in Los Angeles und der tropische Zyklon Alfred in Queensland, Australien.
Corporate Solutions erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Schaden-Kosten-Satz von 88,2%, verglichen mit 88,7% im Vorjahreszeitraum, und strebt für das Gesamtjahr einen Schaden-Kosten-Satz von unter 91% an.
Der Versicherungsumsatz belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf 3,7 Mrd. USD, ähnlich wie im Vorjahreszeitraum. Strikte Portefeuillesteuerung und gezieltes Wachstum glichen die bereits angekündigte Nichtverlängerung des irischen Medex-Geschäfts weitgehend aus8.
Corporate Solutions erzielte im ersten Halbjahr 2025 eine Neugeschäfts-CSM in Höhe von 262 Mio. USD, verglichen mit 223 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
L&H Re erzielt im ersten Halbjahr solides Ergebnis
Das versicherungstechnische Ergebnis lag im ersten Halbjahr bei 900 Mio. USD und damit tiefer als das Ergebnis im selben Zeitraum des Jahres 2024 mit 1,0 Mrd. USD. Auf vergleichbarer Basis war das Ergebnis des ersten Halbjahres 2025 jedoch ähnlich9 und spiegelt eine geringere CSM-Auflösung aufgrund der Ende 2024 durchgeführten Überprüfung der Annahmen wider, die durch geringere negative Erfahrungsabweichungen ausgeglichen wurde.
Der Versicherungsumsatz belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf 8,0 Mrd. USD, verglichen mit 8,5 Mrd. USD5 im Vorjahreszeitraum. Hauptgrund für diesen Rückgang ist die Beendigung eines externen Retrozessionsgeschäfts, die sich im Vorjahreszeitraum positiv auf den Versicherungsumsatz auswirkte10.
L&H Re erzielte weiterhin solide Margen im Neugeschäft, und die Neugeschäfts-CSM belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf 569 Mio. USD, verglichen mit 562 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Der CSM-Saldo erhöhte sich gegenüber Ende 2024 um 410 Mio. USD auf 17,8 Mrd. USD, was vor allem auf die Abschwächung des US-Dollars zurückzuführen ist.
Die Geschäftseinheit hält an ihrem Gewinnziel von 1,6 Mrd. USD für 2025 fest.
Rückzug aus iptiQ verläuft planmässig
Ausblick
[1] Der Schaden-Kosten-Satz von P&C Re ist definiert als [(Versicherungsaufwand + Forderungen gegenüber Rückversicherern für eingetretene Schäden) / (Versicherungsumsatz + Zuordnung von Rückversicherungsprämien)].
[2] Der Schaden-Kosten-Satz von Corporate Solutions ist definiert als [(Versicherungsaufwand + Zuordnung von Rückversicherungsprämien + Forderungen gegenüber Rückversicherern für eingetretene Schäden + nicht direkt zurechenbare Aufwendungen) / Versicherungsumsatz].
[3] Einschliesslich des Minderheitsanteilen zurechenbaren Ergebnisses von 9 Mio. USD für die Gruppe im ersten Halbjahr 2024 (3 Mio. USD bei P&C Re und 6 Mio. USD bei Corporate Solutions) und 9 Mio. USD für die Gruppe im ersten Halbjahr 2025 (1 Mio. USD bei P&C Re und 8 Mio. USD bei Corporate Solutions).
[4] Angabe für das erste Halbjahr 2024 entspricht dem angepassten Eigenkapital von 2023 gemäss Geschäftsbericht 2024.
[5] Angabe für das erste Halbjahr 2024 wurde angepasst, um Modellierungsverbesserungen im Hinblick auf Merkmale von nicht abgrenzbaren Investmentkomponenten (Non-Distinct Investment Components, NDICs) zu berücksichtigen. Versicherungsumsatz und Versicherungsaufwand wurden für die Gruppe um 270 Mio. USD reduziert (122 Mio. USD bei P&C Re und 148 Mio. USD bei L&H Re).
[6] Geschätzte SST-Quote der Gruppe per 1. Juli 2025. Die SST-Quote per 1. Januar 2025 wurde der FINMA im April gemeldet und unterliegt einer regelmässigen Überprüfung durch die FINMA.
[7] Belastung in Höhe von 0,4 Mrd. USD im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
[8] Die Nichtverlängerung des irischen Medex-Geschäfts führte im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu einer Belastung in Höhe von 0,2 Mrd. USD.
[9] Das erste Halbjahr 2024 enthält positive periodenfremde Anpassungen in Höhe von 125 Mio. USD.
[10] Die Beendigung eines externen Retrozessionsgeschäfts führte im ersten Halbjahr 2024 zu einem einmaligen Mehrumsatz in Höhe von 0,4 Mrd. USD.
