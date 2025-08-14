DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: starkes erstes H1 2025 - positiver Free Cash Flow & Nettogewinn spiegeln operative Stärke in beiden Segmenten wider

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Montana Aerospace AG: starkes erstes H1 2025 - positiver Free Cash Flow & Nettogewinn spiegeln operative Stärke in beiden Segmenten wider

Reinach (pta000/14.08.2025/07:00 UTC+2)

AD-HOC-MITTEILUNG Reinach (Aargau), 14. August 2025 [Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR]

Montana Aerospace erzielt starkes erstes Halbjahr 2025 - positiver Free Cash Flow und Nettogewinn spiegeln operative Stärke in beiden Segmenten wider

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender, hochvertikal integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt- sowie die Energieindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, veröffentlicht heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025.

HIGHLIGHTS H1 2025

• Finanzzahlen: Der Nettoumsatz wuchs um 14,1% (yoy) auf EUR 820,6 Millionen, während das EBITDA durch robuste

operative Entwicklungen in allen Segmenten von EUR 75,2 Millionen auf EUR 101,4 Millionen (+34,9% yoy) stieg • Segmente: Aerostructures mit einem soliden Umsatzanstieg von 5,1% (yoy) bei gleichzeitiger deutlicher Verbesserung

der EBITDA-Marge von 14,7% auf 17,8%; Energy zeigte eine noch stärkere Dynamik mit einem Umsatzanstieg von 14,4%

und einer Ausweitung der EBITDA-Marge von 5,8% auf 6,7%, was auf eine anhaltende operative Hebelwirkung

zurückzuführen ist • Nettogewinn: Starker Nettogewinn von EUR 6,4 Millionen im ersten Halbjahr 2025, obwohl dieser durch nicht

zahlungswirksame Wechselkursverluste in Höhe von ca. EUR 24 Millionen beeinträchtigt wurde - ohne diese

Währungseffekte hätte der Nettogewinn bei über EUR 30 Millionen gelegen • Free Cash Flow: Entwicklung des Free Cash Flow von negativen EUR 8,2 Millionen in Q2 2024 auf einen sehr starken

positiven Free Cash Flow von EUR 26,0 Millionen in Q2 2025 • Guidance 2025 bestätigt: Montana Aerospace erwartet einen Nettoumsatz von mehr als EUR 1,6 Milliarden mit einem

bereinigten EBITDA von mehr als EUR 200 Millionen und einem stark positiven Nettoergebnis und Free Cash Flow • Segmentprognose 2025 erneut bestätigt: Aerostructures Nettoumsatz: >EUR 850 Millionen und Energy Nettoumsatz: EUR

680 Millionen mit erwarteter Margenausweitung in beiden Segmenten • Prognose 2026 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet weiterhin einen Nettoumsatz von rund EUR 2 Milliarden

mit einem bereinigten EBITDA von mehr als EUR 250 Millionen und einem stark positiven Nettoergebnis und Free Cash

Flow

Robustes Wachstum - getragen von Resilienz im Bereich Aerostructures und Dynamik in Energy

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 waren die Segmente Aerostructures und Energy von Montana Aerospace weiterhin die primären Wachstumstreiber der Gruppe, die beide eine solide Umsatzsteigerung und ein überproportionales EBITDA-Wachstum erzielten. Diese Leistung wurde trotz anhaltender externer Herausforderungen erzielt, insbesondere im Segment Aerostructures, wo OEMs wie Airbus und Boeing ihre Produktionsraten niedriger als antizipiert hielten. Nichtsdestotrotz konnte das Segment Aerostructures die Volumenausfälle erfolgreich abfedern, indem es das Geschäft mit Drittkunden ausbaute und bestimmte Lieferungen vorverlegte, was die Kapazitätsauslastung und die operative Effizienz verbesserte. Parallel dazu profitierte das Segment Energy weiterhin von einem starken strukturellen Rückenwind im Zusammenhang mit der globalen Energiewende, der durch eine robuste Nachfrage nach Hochspannungsinfrastruktur und einen gut sichtbaren und starken Auftragsbestand unterstützt wurde. Trotz der anhaltenden Volatilität auf dem Luft- und Raumfahrtmarkt unterstützte die diversifizierte Positionierung und die strategische Umsetzung der Gruppe weiterhin das profitable Wachstum.

Nettoumsatz

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 erwirtschaftete Montana Aerospace einen konsolidierten Nettoumsatz von EUR 820,6 Millionen, was einem Anstieg von 14,1% gegenüber EUR 719,5 Millionen im ersten Halbjahr des Vorjahres entspricht. Den größten Beitrag zum Umsatz leistete das Segment Aerostructures mit EUR 429,9 Millionen, dicht gefolgt vom Segment Energy mit EUR 356,7 Millionen. Die positive Umsatzentwicklung wurde durch organisches Wachstum in beiden Segmenten getragen. Im Segment Aerostructures wurde das Wachstum durch Marktanteilsgewinne unterstützt, während das Segment Energy von einem sehr positiven Rückenwind in der Branche profitierte.

EBITDA

Auf unbereinigter Basis stieg das ausgewiesene EBITDA der Gruppe von EUR 75,2 Millionen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 auf EUR 101,4 Millionen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025, was einem Anstieg von 34,9% entspricht. Dies entspricht einer EBITDA-Marge der Gruppe von 12,4% im Vergleich zu 10,5% im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Unter Berücksichtigung kleinerer einmaliger und nicht operativer Posten - hauptsächlich Aufwendungen im Zusammenhang mit Rechtskosten und dem Management-Stock-Option-Programm (MSOP) - erreichte das bereinigte EBITDA in den ersten sechs Monaten 2025 EUR 102,0 Millionen, gegenüber EUR 79,3 Millionen im gleichen Zeitraum 2024.

Die beiden geringfügigen Anpassungen des berichteten EBITDA in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 waren die Rechtskosten (EUR 0,2 Millionen) und die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Management-Stock-Option-Programm (MSOP) (EUR 0,4 Millionen), insgesamt EUR 0,57 Millionen.

Betriebsergebnis (EBIT)

Das Betriebsergebnis (EBIT) erreichte zum 30. Juni 2025 EUR 52,1 Millionen, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu EUR 28,7 Millionen EBIT in den ersten sechs Monaten 2024.

Der gesamte Abschreibungsaufwand belief sich in den ersten sechs Monaten 2025 auf EUR 49,3 Millionen, verglichen mit EUR 46,5 Millionen im gleichen Zeitraum 2024. Es wurden keine Anpassungen der Abschreibungen (Wertminderung) vorgenommen.

Entwicklung von Nettoumsatz und EBITDA nach Segmenten

EURm Aerostructures Energy H1 2024 H1 2025 H1 2024 H1 2025 Nettoumsatz 409,0 429,9 311,7 356,7 jährliches Wachstum +5,1% +14,4% EBITDA 60,1 76,4 18,2 24,0 jährliches Wachstum +27,2% +32,1%

Im ersten Halbjahr 2025 trieben die Segmente Aerostructures und Energy von Montana Aerospace den Wachstumskurs der Gruppe weiter voran. Der Geschäftsbereich Aerostructures erzielte einen Nettoumsatz von EUR 429,9 Millionen, ein Plus von 5,1% (yoy), während das EBITDA um 27,2% auf EUR 76,4 Millionen stieg. Diese Leistung wurde durch eine starke operative Umsetzung, eine verbesserte Kostenabsorption und einen wachsenden Anteil des Geschäfts mit Drittkunden über Airbus und Boeing hinaus erzielt. Das strategische Vorziehen von Lieferungen förderte die Kapazitätsauslastung und die Margenexpansion, auch wenn die Produktionsraten der OEMs weiterhin stagnierten.

Das Segment Energy zeigte ebenfalls eine starke Leistung mit einem Anstieg des Nettoumsatzes um 14,4% auf EUR 356,7 Millionen und einem Anstieg des EBITDA um 32,1% auf EUR 24,0 Millionen. Dieses Wachstum spiegelt die Dynamik der globalen Energiewende wider, mit einer robusten Nachfrage nach Hochspannungsinfrastruktur und einer soliden Pipeline an langfristigen Verträgen.

Beide Segmente zusammen unterstreichen die Fähigkeit von Montana Aerospace, trotz der Volatilität in der Luft- und Raumfahrtbranche in unterschiedlichen Marktumgebungen profitables Wachstum zu erzielen.

Trade Working Capital (TWC)

In den letzten fünf Quartalen ist das TWC im Verhältnis zum Umsatz stabil geblieben und bewegte sich konstant im Bereich von 23-25%. Diese Beständigkeit steht im Einklang mit dem Ziel der Gruppe, das Wachstum zu unterstützen, ohne die Bilanz übermäßig zu strapazieren.

Nettoergebnis

Montana Aerospace erzielte in der ersten Jahreshälfte 2025 ein starkes Nettoergebnis von EUR 6,4 Millionen, obwohl es durch nicht zahlungswirksame Wechselkursverluste in Höhe von rund EUR 24 Millionen beeinträchtigt wurde. Diese Währungseffekte, die auf die Entwicklung des USD-Kurses und die Bewertung von konzerninternen Darlehen zurückzuführen sind, sind nur buchhalterisch bedingt und hatten keinen Einfluss auf den Cashflow. Bereinigt um diese Einmaleffekte hätte der Nettogewinn mehr als EUR 30 Millionen betragen.

Free Cash Flow

Im ersten Halbjahr 2025 ist es gelungen, den Free Cash Flow von negativen EUR 8,2 Millionen im zweiten Quartal 2024 auf positive EUR 26,0 Millionen im zweiten Quartal 2025 umzukehren. Dies spiegelt unseren Fokus auf operative Effizienz und diszipliniertes Cash-Management wider.

Net Debt

Die Gruppe hat im vergangenen Jahr auch ihre Kapitalstruktur aktiv gestärkt, indem sie ihre Nettoverschuldung von EUR 342,4 Millionen in Q2 2024 auf EUR 237,6 Millionen in Q2 2025 deutlich reduziert hat. Dies war das Ergebnis eines disziplinierten Cash-Managements und eines klaren Fokus auf operative Effizienz. Gleichzeitig konnte die Gruppe das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 2,5x auf 1,3x senken, was zu einer größeren finanziellen Flexibilität führt. Diese verbesserte Position ermöglicht es, in künftige Wachstumschancen zu investieren und gleichzeitig eine solide finanzielle Grundlage zu bewahren.

AUSBLICK 2025/26

