Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 12.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Drohnen, Robotik, E-Autos: Diese Hightech-Aktie könnte jetzt zünden
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CNPN | ISIN: CH1110425654 | Ticker-Symbol: 872
Frankfurt
11.02.26 | 08:13
35,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
MONTANA AEROSPACE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MONTANA AEROSPACE AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
12.02.2026 07:33 Uhr
249 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: veröffentlicht vorläufige Umsatz- und EBITDA-Zahlen für das Gesamtjahr 2025

DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: veröffentlicht vorläufige Umsatz- und EBITDA-Zahlen für das Gesamtjahr 2025

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Montana Aerospace AG: veröffentlicht vorläufige Umsatz- und EBITDA-Zahlen für das Gesamtjahr 2025

[ PDF ]

Reinach (pta000/12.02.2026/07:00 UTC+1)

AD-HOC-MITTEILUNG Reinach (Aargau), 12. Februar 2026 [Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR]

Montana Aerospace veröffentlicht vorläufige Umsatz- und EBITDA-Zahlen für das Gesamtjahr 2025

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender Anbieter von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, veröffentlicht heute ihre vorläufigen, ungeprüften Umsatz- und EBITDA Zahlen für das Gesamtjahr 2025.

Bitte beachten Sie, dass die Finanzkennzahlen ausschließlich die Segmente Aerostructures und Other von Montana Aerospace abbilden und somit einen Vergleich auf gleicher Basis mit den Ergebnissen 2024 ermöglichen. Die Segmente E-Mobility und Energy, die im November 2024 bzw. September 2025 veräußert wurden, werden als aufgegebene Geschäftsbereiche ausgewiesen.

HIGHLIGHTS

• Finanzzahlen: Der Nettoumsatz stieg im Jahresvergleich um 15,1% auf EUR 979,3 Mio., während das bereinigte EBITDA

[1] von EUR 129 Mio. auf ca. EUR 161 Mio. zunahm (ein Anstieg von ca. 25% im Jahresvergleich). Die

Nettoverschuldung verringerte sich auf ca. EUR 125 Mio., was einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von

ca. 0,8x entspricht. • Publikation: Die geprüften Jahresergebnisse der Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 werden am 2. April 2026

veröffentlicht. • Guidance 2026 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet einen Nettoumsatz von über EUR 1 Mrd., ein bereinigtes

EBITDA von über EUR 185 Mio., einen positiven Nettogewinn, Free Cashflow sowie eine Netto-Cash-Position.

Die Montana Aerospace AG schließt ein weiteres erfolgreiches Jahr ab und erzielt nachhaltiges Wachstum sowie eine Margenausweitung - getragen von einer breiteren Erholung der Lieferkette der zivilen Luftfahrt und einer steigenden Nachfrage seitens der OEM-Kunden. Das Unternehmen bestätigt die Erreichung seiner Guidance 2025 (ohne die Segmente Energy und E-Mobility) für einen Nettoumsatz von über EUR 900 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von über EUR 160 Mio., trotz negativer translationaler Währungseffekte aufgrund des schwächeren USD gegenüber dem EUR sowie Auswirkungen von Zöllen.

Die positive Umsatzentwicklung wird durch organisches Wachstum an allen Standorten getragen, da die Gruppe weiterhin steigende Produktionsvolumina sowohl auf bestehenden als auch auf neuen Plattformen realisiert. Die klaren Produktionskompetenzen des Unternehmens und seine starke Marktposition ermöglichen ein konsistentes Wachstum mit hoher Visibilität, unterstützt durch einen wachsenden Auftragsbestand und mehrjährige Vertragsverlängerungen. Die erhöhte Profitabilität wird primär durch Skaleneffekte auf einer fixen Kostenbasis getrieben, was die Margenausweitung bei steigenden Produktionsraten weiter unterstützt. Dies folgt auf das antizyklische Investitionsprogramm, das nach dem Börsengang 2021 gestartet wurde und hohes Wachstum ermöglicht, ohne dass wesentliche zusätzliche Investitionen in die Kapitalbasis nötig sind.

Infolgedessen erzielte die Gruppe einen positiven Nettogewinn und Free Cashflow und demonstriert damit ihr Bekenntnis zu einer langfristig nachhaltigen Entwicklung. Diese verbesserte finanzielle Performance wird ergänzt durch eine gestärkte Finanzlage, wobei die Nettoverschuldung auf ca. EUR 125 Mio. reduziert wurde. Dies entspricht einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von ca. 0,8x. Der Rückgang der Nettoverschuldung wurde hauptsächlich durch die Umwandlung der von FPIM gehaltenen "Profit Certificates" an ASCO in Eigenkapital ermöglicht, was durch die Transformation des Unternehmens zu einem reinen Luftfahrtzulieferer begünstigt wurde. Zusammen mit der verbesserten operativen Performance verschafft dies dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und versetzt es in eine starke Position, um die robuste Pipeline kommerzieller Chancen im Luftfahrtmarkt zu nutzen.

Wie bereits angekündigt, wurden die positiven operativen Entwicklungen im Jahr 2025 durch die erfolgreiche Veräußerung des Energy-Segments untermauert, was den Abschluss unseres strategischen Portfoliooptimierungsprozesses markierte (siehe Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 26. September 2025). Diese Transaktion führte zu mehreren direkten und indirekten finanziellen Vorteilen, einschließlich Barmitteln (bestehend aus dem Kaufpreis, aufgeschobenen Zahlungen und der teilweisen Rückführung ausstehender Intercompany-Darlehen), die überwiegend in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erwartet werden, sowie der bereits erwähnten Debt-to-Equity-Umwandlung durch FPIM. Nach dieser Veräußerung ist Montana Aerospace zu einem reinen Luftfahrtunternehmen geworden, das vollständig dem Sektor gewidmet ist. Folglich werden die Segmente Energy und E-Mobility im Jahresbericht 2025 als aufgegebene Geschäftsbereiche ausgewiesen und aus den meisten Vergleichszahlen ausgeschlossen.

Montana Aerospace bestätigt seine Guidance für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet einen Nettoumsatz von über EUR 1 Mrd. und ein bereinigtes EBITDA von über EUR 185 Mio. Das klare Ziel des Unternehmens ist es, weiterhin einen starken positiven Nettogewinn und Free Cashflow zu erzielen, indem das erhebliche Ramp-up weiter genutzt und zugleich von den in den vergangenen Jahren getätigten antizyklischen Investitionen überproportional profitiert wird. Zusammen mit den verbleibenden Barmitteln aus der Veräußerung des Energy-Segments sollte dies die Netto-Cash-Position bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 unterstützen.

Head of M&A und Investor Relations Marc Vesely recte Riha Telefon: +43 664 61 26 261 E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für die Presse Jürgen Beilein Telefon: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 6.200 hochqualifizierte Mitarbeiter an 16 Standorten auf drei Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

Haftungsausschluss Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Abwandlungen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

[1] Das bereinigte EBITDA bezeichnet das EBITDA, bereinigt um Rechtskosten sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Management-Stock-Option-Programm.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Montana Aerospace AG 
           Alzbachstrasse 27 
           5734 Reinach 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Marc Vesely Recte Riha 
Tel.:         +41 62 5614460 
E-Mail:        m.vesely@montana-aerospace.com 
Website:       www.montana-aerospace.com 
ISIN(s):       CH1110425654 (Aktie) 
Börse(n):       SIX Swiss Exchange

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770876000025 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 01:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.