DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: veröffentlicht vorläufige Umsatz- und EBITDA-Zahlen für das Gesamtjahr 2025

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Montana Aerospace AG: veröffentlicht vorläufige Umsatz- und EBITDA-Zahlen für das Gesamtjahr 2025

[ PDF ]

Reinach (pta000/12.02.2026/07:00 UTC+1)

AD-HOC-MITTEILUNG Reinach (Aargau), 12. Februar 2026 [Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR]

Montana Aerospace veröffentlicht vorläufige Umsatz- und EBITDA-Zahlen für das Gesamtjahr 2025

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender Anbieter von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, veröffentlicht heute ihre vorläufigen, ungeprüften Umsatz- und EBITDA Zahlen für das Gesamtjahr 2025.

Bitte beachten Sie, dass die Finanzkennzahlen ausschließlich die Segmente Aerostructures und Other von Montana Aerospace abbilden und somit einen Vergleich auf gleicher Basis mit den Ergebnissen 2024 ermöglichen. Die Segmente E-Mobility und Energy, die im November 2024 bzw. September 2025 veräußert wurden, werden als aufgegebene Geschäftsbereiche ausgewiesen.

HIGHLIGHTS

• Finanzzahlen: Der Nettoumsatz stieg im Jahresvergleich um 15,1% auf EUR 979,3 Mio., während das bereinigte EBITDA

[1] von EUR 129 Mio. auf ca. EUR 161 Mio. zunahm (ein Anstieg von ca. 25% im Jahresvergleich). Die

Nettoverschuldung verringerte sich auf ca. EUR 125 Mio., was einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von

ca. 0,8x entspricht. • Publikation: Die geprüften Jahresergebnisse der Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 werden am 2. April 2026

veröffentlicht. • Guidance 2026 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet einen Nettoumsatz von über EUR 1 Mrd., ein bereinigtes

EBITDA von über EUR 185 Mio., einen positiven Nettogewinn, Free Cashflow sowie eine Netto-Cash-Position.

Die Montana Aerospace AG schließt ein weiteres erfolgreiches Jahr ab und erzielt nachhaltiges Wachstum sowie eine Margenausweitung - getragen von einer breiteren Erholung der Lieferkette der zivilen Luftfahrt und einer steigenden Nachfrage seitens der OEM-Kunden. Das Unternehmen bestätigt die Erreichung seiner Guidance 2025 (ohne die Segmente Energy und E-Mobility) für einen Nettoumsatz von über EUR 900 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von über EUR 160 Mio., trotz negativer translationaler Währungseffekte aufgrund des schwächeren USD gegenüber dem EUR sowie Auswirkungen von Zöllen.

Die positive Umsatzentwicklung wird durch organisches Wachstum an allen Standorten getragen, da die Gruppe weiterhin steigende Produktionsvolumina sowohl auf bestehenden als auch auf neuen Plattformen realisiert. Die klaren Produktionskompetenzen des Unternehmens und seine starke Marktposition ermöglichen ein konsistentes Wachstum mit hoher Visibilität, unterstützt durch einen wachsenden Auftragsbestand und mehrjährige Vertragsverlängerungen. Die erhöhte Profitabilität wird primär durch Skaleneffekte auf einer fixen Kostenbasis getrieben, was die Margenausweitung bei steigenden Produktionsraten weiter unterstützt. Dies folgt auf das antizyklische Investitionsprogramm, das nach dem Börsengang 2021 gestartet wurde und hohes Wachstum ermöglicht, ohne dass wesentliche zusätzliche Investitionen in die Kapitalbasis nötig sind.

Infolgedessen erzielte die Gruppe einen positiven Nettogewinn und Free Cashflow und demonstriert damit ihr Bekenntnis zu einer langfristig nachhaltigen Entwicklung. Diese verbesserte finanzielle Performance wird ergänzt durch eine gestärkte Finanzlage, wobei die Nettoverschuldung auf ca. EUR 125 Mio. reduziert wurde. Dies entspricht einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von ca. 0,8x. Der Rückgang der Nettoverschuldung wurde hauptsächlich durch die Umwandlung der von FPIM gehaltenen "Profit Certificates" an ASCO in Eigenkapital ermöglicht, was durch die Transformation des Unternehmens zu einem reinen Luftfahrtzulieferer begünstigt wurde. Zusammen mit der verbesserten operativen Performance verschafft dies dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und versetzt es in eine starke Position, um die robuste Pipeline kommerzieller Chancen im Luftfahrtmarkt zu nutzen.

Wie bereits angekündigt, wurden die positiven operativen Entwicklungen im Jahr 2025 durch die erfolgreiche Veräußerung des Energy-Segments untermauert, was den Abschluss unseres strategischen Portfoliooptimierungsprozesses markierte (siehe Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 26. September 2025). Diese Transaktion führte zu mehreren direkten und indirekten finanziellen Vorteilen, einschließlich Barmitteln (bestehend aus dem Kaufpreis, aufgeschobenen Zahlungen und der teilweisen Rückführung ausstehender Intercompany-Darlehen), die überwiegend in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erwartet werden, sowie der bereits erwähnten Debt-to-Equity-Umwandlung durch FPIM. Nach dieser Veräußerung ist Montana Aerospace zu einem reinen Luftfahrtunternehmen geworden, das vollständig dem Sektor gewidmet ist. Folglich werden die Segmente Energy und E-Mobility im Jahresbericht 2025 als aufgegebene Geschäftsbereiche ausgewiesen und aus den meisten Vergleichszahlen ausgeschlossen.

Montana Aerospace bestätigt seine Guidance für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet einen Nettoumsatz von über EUR 1 Mrd. und ein bereinigtes EBITDA von über EUR 185 Mio. Das klare Ziel des Unternehmens ist es, weiterhin einen starken positiven Nettogewinn und Free Cashflow zu erzielen, indem das erhebliche Ramp-up weiter genutzt und zugleich von den in den vergangenen Jahren getätigten antizyklischen Investitionen überproportional profitiert wird. Zusammen mit den verbleibenden Barmitteln aus der Veräußerung des Energy-Segments sollte dies die Netto-Cash-Position bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 unterstützen.

Head of M&A und Investor Relations Marc Vesely recte Riha Telefon: +43 664 61 26 261 E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für die Presse Jürgen Beilein Telefon: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 6.200 hochqualifizierte Mitarbeiter an 16 Standorten auf drei Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

Haftungsausschluss Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Abwandlungen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

[1] Das bereinigte EBITDA bezeichnet das EBITDA, bereinigt um Rechtskosten sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Management-Stock-Option-Programm.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Montana Aerospace AG Alzbachstrasse 27 5734 Reinach Schweiz Ansprechpartner: Marc Vesely Recte Riha Tel.: +41 62 5614460 E-Mail: m.vesely@montana-aerospace.com Website: www.montana-aerospace.com ISIN(s): CH1110425654 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770876000025 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 01:00 ET (06:00 GMT)