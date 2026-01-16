DJ PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace begrüßt flämischen Ministerpräsidenten Matthias Diependaele am Standort Zaventem

Ministerbesuch hebt Luftfahrtprogramme, Fertigungskompetenzen und regionale industrielle Stärke bei Asco, einer Tochtergesellschaft von Montana Aerospace, hervor

Asco Industries (Asco), eine Tochtergesellschaft von Montana Aerospace, hatte die Ehre, am 15. Jänner den Ministerpräsidenten der Flämischen Regierung sowie flämischen Minister für Wirtschaft, Innovation und Industrie, Auswärtige Angelegenheiten, Digitalisierung und Facility Management, Matthias Diependaele, an ihrem Standort in Zaventem willkommen zu heißen. Der Besuch bot wertvolle Einblicke in die Forschungs- und Entwicklungskompetenzen sowie in die Fertigungskapazitäten des Standorts Zaventem und verdeutlichte die technologische Expertise der Produktionsstätte sowie ihre langjährige Erfahrung in der Luftfahrt sowie Verteidigungsindustrie.

Besuch der Produktionsbereiche und zentrale Luftfahrtprogramme

Im Rahmen eines geführten Rundgangs besuchte der Ministerpräsident die Produktion. Besonderes Augenmerk lag auf innovativen Projekten, die einerseits eine nachhaltige Transformation der zivilen Luftfahrt unterstützen und andererseits Spitzentechnologien für die Entwicklung von Kampfflugzeugen der 6. Generation vorantreiben. Neben Strukturbauteilen und sicherheitskritischen Komponenten für die zivile Luftfahrt wurden auch Programme für militärische Flugzeuge präsentiert, darunter der F-35 und der A400M. Höhepunkt des Besuchs war die Präsentation eines von Asco gefertigten F-35-Spants (Bulkhead), der die technologische Kompetenz und die langjährige Erfahrung des Standorts in der Luftfahrt eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Stärkung von Partnerschaften und regionalen Kompetenzen

"Der heutige Besuch bei Asco zeigt einmal mehr, wie flämische industrielle Exzellenz und Hightech-Innovation unsere strategischen Fähigkeiten stärken. Als Flämische Regierung betonen wir die Bedeutung des Aufbaus einer widerstandsfähigen und zukunftssicheren Verteidigungsindustrie in Flandern. Mit dem VISD-Programm und dem Defence Industry Action Plan stärken wir das gesamte Ökosystem - von Forschung und Entwicklung bis hin zur hochmodernen Fertigung. Die Arbeit von Asco an hochmodernen Luftfahrt- sowie Verteidigungsprogrammen, einschließlich Kampfflugzeugen der nächsten Generation, zeigt, wie flämisches Know-how zur regionalen Wirtschaft, zur Sicherheit Europas und zur transatlantischen Zusammenarbeit beiträgt", sagte Ministerpräsident Matthias Diependaele.

"Der Besuch von Ministerpräsident Diependaele an unserem Standort in Zaventem ist eine Ehre und unterstreicht die Bedeutung der engen Zusammenarbeit zwischen der Luft- und Raumfahrtindustrie und öffentlichen Institutionen. Dieser Anlass spiegelt unser gemeinsames Engagement zur Stärkung der industriellen Kompetenz und strategischen Leistungsfähigkeit in Belgien und Europa wider", sagte Kai Arndt, CEO von Montana Aerospace.

Jérôme Morhet, CEO von Asco, ergänzte: "Seit mehr als 70 Jahren ist Asco ein verlässlicher industrieller Partner führender ziviler und militärischer Luftfahrtprogramme. Unsere hochqualifizierte Produktion in Zaventem verbindet Innovation und technologische Exzellenz mit langjährigen Kundenbeziehungen und leistet einen wesentlichen Beitrag zur industriellen Wertschöpfung in Flandern. Der Besuch von Ministerpräsident Diependaele hat die Bedeutung von Asco Belgien für die regionale Wirtschaft sowie für die zukünftige Entwicklung der europäischen Luftfahrtindustrie und die transatlantische Zusammenarbeit deutlich unterstrichen."

Lokale Fertigungsexzellenz innerhalb eines global integrierten Luft- und Raumfahrtunternehmens

Montana Aerospace ist ein weltweit tätiges Luft- und Raumfahrtunternehmen mit globalen Standorten, das nach einem One-Stop-Shop-Geschäftsmodell arbeitet. Asco Industries, 1954 in Belgien gegründet, ist ein wichtiger Pfeiler des Unternehmens und spezialisiert auf die Konstruktion und Fertigung von Strukturbauteilen und Baugruppen aus Titan, hochfesten Stahllegierungen, Aluminium und Verbundwerkstoffen für zivile und militärische Flugzeuge. Seine innovativen Lösungen erfüllen die höchsten Kundenanforderungen an missionskritische Teile und komplexe Baugruppen für Tragflächen, Triebwerke, Rümpfe und Fahrwerke, einschließlich Hochauftriebs-vorrichtungen und Funktionskomponenten.

Der Besuch unterstrich die Bedeutung starker regionaler Luftfahrtkapazitäten für eine global vernetzte und widerstandsfähige europäische Industriebasis.

Über Montana Aerospace AG Die Montana Aerospace AG ist eine international tätige Industriegruppe, die sich auf die Entwicklung und Fertigung von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt spezialisiert hat. Ihre Produkte und Lösungen basieren auf jahrzehntelanger Expertise und kommen überall dort zum Einsatz, wo höchste Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit gelten. Als echter One-Stop-Shop bietet Montana Aerospace integrierte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Herstellung kundenspezifischer Legierungen in den eigenen Gießereien über Extrusion, Bearbeitung, Oberflächenbehandlung bis hin zur Vor-Montage. Dadurch profitieren Kunden von einem nahtlosen End-to-End-Service, der kürzere Lieferzeiten, reduzierte Beschaffungskomplexität und hohe Flexibilität ermöglicht.

Im Jahr 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro (einschließlich Energie- und E-Mobilitäts-Segment). Montana Aerospace beschäftigt rund 6.200 hochqualifizierte Mitarbeitende an 16 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien, die mit Aluminium, Titan, Stahl und Verbundwerkstoffen modernste Technologien für die Luft- und Raumfahrt von morgen zu entwerfen, entwickeln und produzieren.

Über Asco Industries (Asco) Asco ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Fertigung und Montage von Hochauftriebssystemen, komplexen Strukturbauteilen und sicherheitskritischen Komponenten für die zivile und militärische Luftfahrt. Als Division der Montana Aerospace AG bietet Asco OEMs und Tier-1-Zulieferern eine One-Stop-Shop-Lösung für hochpräzise, einbaufertige Luftfahrtkomponenten. Mit rund 1.100 Mitarbeitenden an Standorten in Belgien, Deutschland, den USA und Kanada beliefert Asco bedeutende Programme von Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier und Gulfstream sowie Verteidigungsprojekte wie FCAS. Effiziente, nachhaltige Fertigung und kontinuierliche Innovation bilden die Grundlage für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens.

