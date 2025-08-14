Zürich - Wechselkurse können tückisch sein. Mal klettern sie, mal rutschen sie ab - und oft kosten sie Schweizer KMU Geld. Wer international mit verschiedenen Währungen Handel betreibt, kennt das. Doch mit ein paar einfachen Tipps und Tricks lassen sich Risiken minimieren - und das Beste aus dem Devisengeschäft herausholen. "Viele KMU verlieren bei Fremdwährungstransaktionen Geld - ohne es zu merken", sagt Allan Abt, Geschäftsführer von wechselstube.ch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab