Der Panzergetriebe-Hersteller Renk hat am Mittwoch seine Halbjahreszahlen vorgelegt. Diese kamen gut an, die Aktie konnte nach der Korrektur zuletzt wieder zulegen. Allerdings ging ihr im Tagesverlauf etwas der Schwung aus. DER AKTIONÄR gibt einen Einblick, was Analysten nun erwarten. In den Fokus rückt immer mehr das für Freitag geplante Treffen zwischen Trump und Putin. Für den Exportstopp nach Israel hat Renk derweil einen Plan B geschmiedet.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär