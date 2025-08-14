DJ PTA-News: DO & CO Aktiengesellschaft: Ergebnis 1. Quartal 2025/2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

DO & CO Aktiengesellschaft: Ergebnis 1. Quartal 2025/2026

Wien (pta000/14.08.2025/08:00 UTC+2)

Die DO & CO Aktiengesellschaft gibt heute die Ergebnisse für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 gemäß IFRS bekannt.

Die Presseaussendung dazu finden Sie unter:

https://www.doco.com/Portals/8/dokumente/de/News/Corporate-News-Q1-25-26-DE.pdf

