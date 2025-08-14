Heidenheim (ots) -- Umsatzerlöse steigen auf 1.214,0 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 1,6 %- Bereinigtes EBITDA liegt bei 125,8 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Rendite bei 10,4 %- Transformationsprogramm trägt wesentlich zum Ergebnis bei- Aufgrund schwächerer Absatzmärkte, gestiegener Zölle sowie Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen wird die Ergebnisprognose für 2025 um 10 Mio. EUR auf eine Bandbreite von 250 bis 290 Mio. EUR reduziertIm ersten Halbjahr 2025 hat sich HARTMANN in einem insgesamt herausfordernden Marktumfeld behauptet. Ein organisches Umsatzwachstum von 1,6 % führte zu Umsatzerlösen in Höhe von 1.214,0 Mio. EUR.HARTMANN war dabei von einer allgemein schwächeren Entwicklung in einigen Absatzmärkten betroffen, speziell in den beiden Märkten für verschreibungspflichtige Wundversorgungsprodukte in Deutschland und Frankreich.Das bereinigte EBITDA lag mit 125,8 Mio. EUR um 10,1 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite belief sich auf 10,4 %. Diese Ergebnisentwicklung ist vor allem auf vorgelagerte höhere Vertriebs- und Marketingausgaben im Rahmen der Einführung neuer Produkte sowie auf Materialkostensteigerungen insbesondere bei Zellstoff zurückzuführen.HARTMANN hat im zweiten Quartal erfolgreich sein SAP-System auf S/4 HANA umgestellt.Umsatzentwicklung der SegmenteDer Umsatz im Segment Inkontinenzmanagement ist erneut gestiegen. Dazu trug insbesondere der strategisch wichtige Bereich der Inkontinenzhosen bei.Im Segment Wundversorgung verzeichnete v. a. die moderne Wundversorgung mit atraumatischen Verbandstoffen wie Zetuvit® Plus Silicone Border ein Wachstum.Das Segment Infektionsmanagement entwickelte sich insgesamt stabil, in den einzelnen Produktgruppen jedoch uneinheitlich. Während die Umsätze bei Flächen- und Händedesinfektion stiegen, war das Handelsgeschäft mit Schutzprodukten rückläufig.Das Segment Komplementäre Divisionen blieb im ersten Halbjahr 2025 auf dem Umsatzniveau des Vorjahres.Ausblick 2025HARTMANN setzt sein Transformationsprogramm weiter konsequent fort. Es wird im laufenden Geschäftsjahr mit weiteren etwa 50 Mio. EUR zum Ergebnis beitragen.Für das Geschäftsjahr 2025 plant HARTMANN weiterhin mit einem moderaten Umsatzwachstum. Aufgrund schwächerer Absatzmärkte, gestiegener Zölle sowie Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen reduziert HARTMANN die Prognose für das bereinigte EBITDA von bisher 260 bis 300 Mio. EUR auf 250 bis 290 Mio. EUR.Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations.Pressekontakt:Stephanie ReuterPAUL HARTMANN AGTel. +49 7321 36 13 93E-Mail: stephanie.reuter@hartmann.infoOriginal-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34248/6096481