Heidenheim (ots) -- Umsatzerlöse steigen auf 1.826,0 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 2,0 %- Bereinigtes EBITDA liegt bei 195,8 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Rendite bei 10,7 %- Unternehmen setzt Investitionen in Innovation und Wachstum fortDie HARTMANN GRUPPE hat sich im Zeitraum Januar bis September 2025 in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld behauptet und erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 2,0 %. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 1.826,0 Mio. EUR.HARTMANN gewann in strategischen Kernsegmenten Marktanteile. In einigen Regionen schwächten sich jedoch die Absatzmärkte ab, speziell im Bereich der verschreibungspflichtigen Wundversorgungsprodukte in Deutschland und Frankreich.Das bereinigte EBITDA belief sich nach neun Monaten auf 195,8 Mio. EUR und lag damit um 18,2 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite betrug 10,7 %. Diese Entwicklung ist insbesondere auf schwächere Absatzmärkte, vorgezogene Vertriebs- und Marketingausgaben zur Einführung neuer Produkte sowie auf höhere Materialkosten zurückzuführen.Die im dritten Quartal mit dem Forschungsinstitut Gallup durchgeführte strukturierte Mitarbeiterbefragung verdeutlichte eine weitere Steigerung beim Engagement der weltweit Beschäftigten der HARTMANN GRUPPE.Umsatzentwicklung der SegmenteDer Umsatz im Segment Inkontinenzmanagement wurde vor allem durch den strategisch wichtigen Bereich der Inkontinenzhosen erneut gesteigert, aber auch durch Produkte der leichten Inkontinenz sowie Skin & Patient Care.Im Segment Wundversorgung beruht das Umsatzwachstum insbesondere auf der Entwicklung in den strategischen Wachstumsbereichen der atraumatischen Verbandstoffe Zetuvit Plus Silicone und Resposorb Silicone.Im Segment Infektionsmanagement lag der Umsatz ebenfalls über dem Vorjahreszeitraum.Während die Umsätze bei Flächen- und Händedesinfektion sowie bei MediSets und CombiSets stiegen, war das Handelsgeschäft mit Schutzprodukten rückläufig.Der Umsatz im Segment Komplementäre Divisionen war leicht rückläufig.Ausblick 2025HARTMANN verfolgt aufgrund der vielfältigen Unsicherheiten in den Märkten ein vorsichtiges Kostenmanagement. Gleichzeitig investiert das Unternehmen konsequent in Innovationsprojekte und Wachstum. Trotz unverändert bestehender Marktbelastungen sowie handels- und geopolitischer Unsicherheiten erwartet HARTMANN weiterhin ein moderates organisches Umsatzwachstum und bestätigt die Prognose für das bereinigte EBITDA von 250 bis 290 Mio. EUR.Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations.Pressekontakt:Stephanie ReuterPAUL HARTMANN AGTel. +49 7321 36 13 93E-Mail: stephanie.reuter@hartmann.infoOriginal-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34248/6162303