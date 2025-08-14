Schlieren - Das Biotechunternehmen Kuros hat den Umsatz im ersten Semester erneut deutlich erhöht und erstmals einen operativen Gewinn erzielt. Getragen wurde die Entwicklung erneut durch das Knochenersatzprodukt MagnetOs. In den ersten sechs Monaten setzte Kuros 63,5 Millionen US-Dollar um und damit 78 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Kuros hatte im März angekündigt, die Berichterstattung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
