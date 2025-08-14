Zürich - Die Kursänderungen am Devisenmarkt haben sich in der Nacht auf Donnerstag sehr in Grenzen gehalten. Das Euro/Dollar-Währungspaar wird aktuell zu 1,1699 gehandelt nach 1,1700 am Vorabend. Das Dollar/Franken-Paar ging zuletzt bei 0,8057 nach 0,8056 um. Für das Euro/Frankenpaar ergibt das 0,9426 nach 0,9425. Am Dienstag hatte eine unerwartet niedrige Inflation in den USA die Spekulation auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed verstärkt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab