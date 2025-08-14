Nach Weltmarktführer Munich Re und Hannover Rück hat nun auch der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re seine Zahlen für das erste Halbjahr 2025 präsentiert - und dabei die Erwartungen übertroffen. Zeit für einen Favoritenwechsel unter den Aktien der großen Rückversicherer?Swiss Re hat den Gewinn im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar (rund 2,2 Milliarden Euro) gesteigert. Analysten hatten im Schnitt mit weniger gerechnet. Konzernchef Andreas Berger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär