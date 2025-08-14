Die JDC Group AG bleibt auf Wachstumskurs. Im ersten Halbjahr 2025 legte der Konzernumsatz um 13,9 % auf 120,9 Mio. Euro zu, das EBITDA stieg um 23,5 % auf 8,5 Mio. Euro. Besonders stark: Das EBIT kletterte um 39,1 % auf 5,35 Mio. Euro. Auch im schwierigen zweiten Quartal gelang ein zweistelliges Umsatzwachstum - ein klares Signal für die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells. Starkes Wachstum in beiden Segmenten Im Kerngeschäft Advisortech stieg der Umsatz im Halbjahr um 8 % auf 102,46 Mio. Euro - pro forma sogar um 14,7 %. Das EBITDA verbesserte sich um 12,7 % auf 8,0 Mio. Euro, das EBIT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
