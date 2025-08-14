DJ PTA-PVR: Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG
Wien (pta000/14.08.2025/08:30 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung
1. Emittent Addiko Bank AG, Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG, 1100 Wien, Österreich
2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten
3. Meldepflichtige Person
Name: The Goldman Sachs Group, Inc. Registrierter Sitz und Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)
5. Datum der Schwellenberührung 8.08.2025
6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person
% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 0,04 3,99 4,04 19.500.000 Schwellenberührung Situation in der 0 0 0 vorherigen Meldung
7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle
7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören
ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT000ADDIKO0 0 8.541 0,00 0,04 Summe: 8.541 0,04
7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Securities Lending Open n.a. 779831 3,99 Summe: 779.831 3,99
7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Swap 29.05.2026 n.a. Barausgleich 138 0,00 Summe: 138 0
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Direkt kontrolliert Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von Ziffer Name durch Ziffer Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) (%) 1 The Goldman Sachs n/a n/a n/a Group, Inc. 2 Goldman Sachs (UK) 1 n/a n/a n/a L.L.C. 3 Goldman Sachs Group 2 n/a n/a n/a UK Limited 4 Goldman Sachs 3 0,01 3,99 4 International 5 Goldman Sachs & Co. 1 0 0 0 LLC 6 Goldman Sachs 3 0,04 0 0,04 International Bank
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen
Bitte beachten Sie, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte auf zwei Dezimalstellen gerundet wurde. Daher besteht die Möglichkeit eines Rundungsfehlers. (übersetzt)
(Ende)
