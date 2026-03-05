DJ PTA-AFR: Addiko Bank AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Addiko Bank AG: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Wien (pta000/05.03.2026/07:40 UTC+1) - Addiko Bank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.addiko.com/de/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Kurzbeschreibung: Jahresfinanzbericht ESEF 2025
