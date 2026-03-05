Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 05.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
60.000 USD pro Tonne! Entsteht hier der nächste Gewinner im Antimon-Boom?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PMK5 | ISIN: AT000ADDIKO0 | Ticker-Symbol: ZYE1
Frankfurt
04.03.26 | 08:04
26,800 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ADDIKO BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ADDIKO BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
25,70026,30008:22
Dow Jones News
05.03.2026 08:15 Uhr
74 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-AFR: Addiko Bank AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

DJ PTA-AFR: Addiko Bank AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

Addiko Bank AG: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

Wien (pta000/05.03.2026/07:40 UTC+1) - Addiko Bank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.addiko.com/de/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026

Kurzbeschreibung: Jahresfinanzbericht ESEF 2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Addiko Bank AG 
           Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Addiko Investor Relations 
Tel.:         +43 664 88876940 
E-Mail:        investor.relations@addiko.com 
Website:       www.addiko.com 
ISIN(s):       AT000ADDIKO0 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772692800682 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 01:40 ET (06:40 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.