The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.12.2025.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.12.2025
ISIN Name
DE000A40KYB8 Coreo AG
AT000ADDIKO0 Addiko Bank AG
DE0001644565 Erlebnis Akademie AG
DE000A31C3Y4 Altech Advanced Materials AG
