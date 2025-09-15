DJ PTA-PVR: Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

1. Emittent Addiko Bank AG, Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: Wellington Management Group LLP Registrierter Sitz und Staat: Boston, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 11.09.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 5,43 0,02 5,44 19.500.000 Schwellenberührung Situation in der 5,50 0 5,50 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT000ADDIKO0 0 1.058.554 0,00 5,43 Summe: 1.058.554 5,43

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % TR Swap 20.05.2033 n.a. Barausgleich 2482 0,01 TR Swap 15.05.2033 n.a. Barausgleich 534 0,00 Summe: 3.016 0,02

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von Ziffer Name kontrolliert Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) durch Ziffer (%) 1 Wellington Management n/a n/a n/a Group LLP 2 Wellington Group 1 n/a n/a n/a Holdings LLP 3 Wellington Investment 2 n/a n/a n/a Advisors Holdings LLP 4 Wellington Management 3 n/a n/a n/a Global Holdings, Ltd. 5 Wellington Management 4 1,42 0,02 1,44 International Limited 6 Wellington Management 3 4,01 0 4,01 Company LLP

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Die Wellington Management Company LLP hat eigenständig die Meldeschwelle von 4% überschritten. Die Wellington Management Company ist eine Anlageverwaltungsgesellschaft, die das Vermögen bestimmter Fonds und/oder verwalteter Konten verwaltet. Die Wellington Management Company LLP ist ein direkt kontrolliertes Unternehmen von Wellington Investment Advisors Holdings LLP, das wiederum ein direkt kontrolliertes Unternehmen von Wellington Group Holdings LLP ist, das wiederum ein direkt kontrolliertes Unternehmen der Wellington Management Group LLP ist. (Übersetzung)

