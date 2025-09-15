Anzeige
Dow Jones News
15.09.2025 10:51 Uhr
201 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-PVR: Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/15.09.2025/10:20 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Addiko Bank AG, Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: Wellington Management Group LLP Registrierter Sitz und Staat: Boston, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 11.09.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     5,43          0,02                   5,44      19.500.000 
Schwellenberührung 
 Situation in der 5,50          0                     5,50 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT000ADDIKO0 0             1.058.554          0,00           5,43 
  Summe:                      1.058.554                        5,43

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                        Summe:           0         0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
TR Swap     20.05.2033  n.a.           Barausgleich           2482       0,01 
TR Swap     15.05.2033  n.a.           Barausgleich           534       0,00 
                                    Summe:          3.016      0,02

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Direkt     Direkt gehaltene   Direkt gehaltene Finanz-/  Total von 
  Ziffer       Name       kontrolliert   Stimmrechte in Aktien  sonstige Instrumente (%)  beiden (%) 
                    durch Ziffer       (%) 
1       Wellington Management           n/a           n/a             n/a 
       Group LLP 
2       Wellington Group    1         n/a           n/a             n/a 
       Holdings LLP 
3       Wellington Investment  2         n/a           n/a             n/a 
       Advisors Holdings LLP 
4       Wellington Management  3         n/a           n/a             n/a 
       Global Holdings, Ltd. 
5       Wellington Management  4         1,42          0,02            1,44 
       International Limited 
6       Wellington Management  3         4,01          0              4,01 
       Company LLP

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Die Wellington Management Company LLP hat eigenständig die Meldeschwelle von 4% überschritten. Die Wellington Management Company ist eine Anlageverwaltungsgesellschaft, die das Vermögen bestimmter Fonds und/oder verwalteter Konten verwaltet. Die Wellington Management Company LLP ist ein direkt kontrolliertes Unternehmen von Wellington Investment Advisors Holdings LLP, das wiederum ein direkt kontrolliertes Unternehmen von Wellington Group Holdings LLP ist, das wiederum ein direkt kontrolliertes Unternehmen der Wellington Management Group LLP ist. (Übersetzung)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Addiko Bank AG 
           Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Addiko Investor Relations 
Tel.:         +43 664 883 807 64 
E-Mail:        investor.relations@addiko.com 
Website:       www.addiko.com 
ISIN(s):       AT000ADDIKO0 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757924400774 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 04:20 ET (08:20 GMT)

© 2025 Dow Jones News
