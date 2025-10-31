EQS-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Immobilien

Coreo AG informiert über Verzögerung bei der Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts



31.10.2025 / 14:14 CET/CEST

Frankfurt am Main, 31.10.2025 - Die Coreo AG teilt mit, dass sich die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2025 verzögert. Ursprünglich war die Veröffentlichung für den 31.10.2025 vorgesehen.



Grund für die Verzögerung ist die verspätete Datenzulieferung des Verkäufers im Rahmen der Erstkonsolidierung der im ersten Halbjahr übergegangenen Beteiligung. Die hierfür erforderlichen Informationen sind für die ordnungsgemäße Erstellung und Prüfung des Halbjahresabschlusses unerlässlich.



Das Unternehmen rechnet mit der Fertigstellung und Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts bis Mitte November. Die Coreo AG bedauert die Verzögerung und bittet Investoren, Aktionäre und Geschäftspartner um Verständnis.



Der Vorstand weist darauf hin, dass die Verzögerung ausschließlich technische und prozessuale Gründe hat und keine Auswirkungen auf die operative Geschäftstätigkeit oder die wirtschaftliche Lage des Unternehmens bestehen.







Kontakt:

Coreo AG

Investor Relations

Bleichstraße 64

D-60313 Frankfurt a. M.

ir@coreo.de

T: +49 (0) 69-21 93 96-0



