GRAMMER AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025



GRAMMER AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Unsicherheiten belasten Geschäftsentwicklung: Umsatzerlöse sinken um 4,5 % auf 953,7 Mio. EUR

EBIT mit 24,2 Mio. EUR unter Vorjahresniveau (01-06 2024: 32,9 Mio. EUR)

Restrukturierungsmaßnahmen zeigen Wirkung: Operatives EBIT deutlich gesteigert auf 35,6 Mio. EUR (01-06 2024: 29,6 Mio. EUR) bei verbesserter operativer EBIT-Rendite von 3,7 % (01-06 2024: 3,0 %)

Konjunkturell bedingte Nachfrageschwäche belastet Umsätze in beiden Produktbereichen: Automotive -4,1 % auf 612,6 Mio. EUR und Commercial Vehicles -5,4 % auf 341,1 Mio. EUR

Kelvin Wang als neuer Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand berufen

Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: Umsatz auf Vorjahresniveau von etwa 1,9 Mrd. EUR bei einem operativen EBIT von rund 60 Mio. EUR Ursensollen, 14. August 2025 - Die GRAMMER Gruppe hat heute die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. Der Konzernumsatz sank in der Berichtsperiode um 4,5 % auf 953,7 Mio. EUR (01-06 2024: 999,1 Mio. EUR). Diese Entwicklung resultierte aus Umsatzrückgängen in den Regionen AMERICAS um 21,6 % auf 165,8 Mio. EUR (01-06 2024: 211,6 Mio. EUR) und APAC um 3,3 % auf 245,7 Mio. EUR (01-06 2024: 254,2 Mio. EUR). Die Erlöse in EMEA stiegen dagegen leicht um 0,5 % auf 563,9 Mio. EUR (01-06 2024: 561,1 Mio. EUR). Hauptgrund für die rückläufige Umsatzentwicklung auf Konzernebene ist die anhaltende Nachfrageschwäche in weiten Teilen der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, die im ersten Halbjahr durch erhebliche handelspolitische Unsicherheiten verstärkt wurde. Dementsprechend verzeichneten im Berichtszeitraum beide Produktbereiche Umsatzrückgänge. Im Bereich Automotive sank der Umsatz um 4,1 % auf 612,6 Mio. EUR. Der Umsatz im Produktbereich Commercial Vehicles reduzierte sich um 5,4 % auf 341,1 Mio. EUR. Beim operativen EBIT konnte GRAMMER trotz der Umsatzentwicklung eine deutliche Steigerung auf 35,6 Mio. EUR verzeichnen (01-06 2024: 29,6 Mio. EUR). Ausschlaggebend hierfür waren die im Rahmen des "Top 10 Maßnahmen" Programms eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen, die im ersten Halbjahr zunehmend ihre Wirkung entfalteten und die Profitabilität steigerten. Die operative EBIT-Rendite verbesserte sich auf 3,7 % (01-06 2024: 3,0 %). Das operative EBIT wurde um negative Währungseffekte in Höhe von 11,4 Mio. EUR, Erträge aus der Auflösung von Restrukturierungsrückstellungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR und einen Entkonsolidierungsverlust für eine US-amerikanische Konzerngesellschaft in Höhe von 1,5 Mio. EUR bereinigt (01-06 2024: positive Währungseffekte in Höhe von 3,3 Mio. EUR). Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im ersten Halbjahr 2025 lag entsprechend mit 24,2 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau (01-06 2024: 32,9 Mio. EUR). Geschäftsentwicklung in den Regionen: EMEA stabil; AMERICAS und APAC mit Umsatzrückgängen In der Region EMEA erzielte GRAMMER im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 563,9 Mio. EUR (01-06 2024: 561,1 Mio. EUR) - eine Steigerung von 0,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Umsatz im Produktbereich Commercial Vehicles ging um 4,0 % auf 234,3 Mio. EUR (01-06 2024: 244,0 Mio. EUR) zurück, was hauptsächlich auf die geringere Nachfrage im Offroad-Bereich aufgrund wirtschaftlicher und branchenspezifischer Unsicherheiten zurückzuführen ist. Dies wurde durch einen Anstieg im Bereich Automotive um 3,9 % auf 329,6 Mio. EUR (01-06 2024: 317,1 Mio. EUR) insbesondere infolge der Integration der Jifeng Automotive Interior (JAI) Gruppe ausgeglichen. Das operative EBIT lag mit 24,4 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahresniveau (01-06 2024: 14,2 Mio. EUR). Die operative EBIT-Rendite stieg entsprechend auf 4,3 % (01-06 2024: 2,5 %). Grund für die gesteigerte Profitabilität waren insbesondere Kapazitätsanpassungen und organisatorische Straffungen im Rahmen des "TOP 10 Maßnahmen" Programms sowie der Abschluss des Sanierungs- und Zukunftstarifvertrag für die Standorte in Amberg im ersten Quartal 2025. APAC verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzrückgang von 3,3 % auf 245,7 Mio. EUR (01-06 2024: 254,2 Mio. EUR). Der Rückgang resultierte mit einem Minus von 10,5 % insbesondere aus dem margenstärkeren Produktbereich Commercial Vehicles auf 65,5 Mio. EUR (01-06 2024: 73,2 Mio. EUR). Trotz der schwachen konjunkturellen Entwicklung und eines schwierigen Branchenumfelds blieb die Entwicklung im Produktbereich Automotive mit einem Umsatz von 180,2 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten 2025 (01-06 2024: 181,0 Mio. EUR) robust. Die starke Geschäftsentwicklung mit chinesischen Herstellern konnte die geringere Nachfrage deutscher OEMs im Berichtszeitraum weitgehend ausgleichen. Das operative EBIT reduzierte sich aufgrund des Umsatzrückgangs im Bereich Commercial Vehicles, Währungseffekten und eines ungünstigen Produktmixes auf 17,7 Mio. EUR (01-06 2024: 23,7 Mio. EUR) bei einer operativen EBIT-Marge von 7,2 % (01-06 2024: 9,3 %). Der Umsatz in der Region AMERICAS lag im ersten Halbjahr 2025 mit 165,8 Mio. EUR um 21,6 % unter dem Vorjahresniveau (01-06 2024: 211,6 Mio. EUR). Währungsbereinigt lag der Umsatz bei 171,0 Mio. EUR. Im Produktbereich Automotive sank der Umsatz um 26,1 % auf 109,6 Mio. EUR (01-06 2024: 148,4 Mio. EUR). Im Produktbereich Commercial Vehicles reduzierte sich der Umsatz um 11,1 % auf 56,2 Mio. EUR (01-06 2024: 63,2 Mio. EUR). Die Vorjahreszahlen wurden dabei um die Aktivitäten der im September 2024 veräußerten und entkonsolidierten TMD-Gruppe bereinigt. Aufgrund anhaltender Anlaufkosten für das neue Commercial Vehicles Werk in den USA sowie Ineffizienzen in der Produktion entwickelte sich das operative EBIT in den ersten sechs Monaten mit -0,2 Mio. EUR negativ (01-06 2024: 3,0 Mio. EUR). Die operative EBIT-Marge betrug -0,1 % und verschlechterte sich damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,5 Prozentpunkte. Jens Öhlenschläger, CEO der GRAMMER AG: "Im ersten Halbjahr 2025 konnten wir trotz eines weiterhin sehr herausfordernden Marktumfelds erste positive Effekte aus dem 'Top 10 Maßnahmen' Programm verzeichnen. Die gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Unsicherheiten belasten nach wie vor die Geschäftsentwicklung erheblich und machen auch Prognosen schwierig. Umso wichtiger ist es, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir selbst steuern können. Die Verbesserung unserer operativen Profitabilität trotz rückläufiger Umsätze zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir werden das Programm auch im zweiten Halbjahr konsequent fortführen, um unser Unternehmen nachhaltig zu stärken und deutlich robuster aus dieser schwierigen Phase hervorzugehen." Personelle Veränderung im Vorstand Mit der Berufung von Kelvin Wang als Vorstandsmitglied hat GRAMMER zum Ende des ersten Halbjahrs 2025 außerdem die Position des Chief Financial Officers (CFO) neu besetzt und langfristig ausgerichtet. Herr Wang verfügt über langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie und umfassende Kenntnisse des strategisch wichtigen Zukunftsmarktes APAC. Bereits seit August 2022 ist er für GRAMMER tätig, zunächst als CFO für die Region APAC und seit Anfang 2025 zusätzlich als CFO EMEA. Vermögens- und Finanzlage im ersten Halbjahr 2025 Die Bilanzsumme der GRAMMER Gruppe sank zum 30. Juni 2025 auf 1.564,6 Mio. EUR (31.12.2024: 1.699,8 Mio. EUR). Dabei gingen die langfristigen Vermögenswerte um 3,3 % auf 896,9 Mio. EUR zurück (31.12.2024: 927,2 Mio. EUR). Insbesondere die Sachanlagen reduzierten sich um 4,7 % auf 460,1 Mio. EUR (31.12.2024: 482,5 Mio. EUR). Die kurzfristigen Vermögenswerte verringerten sich deutlich um 13,6 % auf 667,7 Mio. EUR (31.12.2024: 772,6 Mio. EUR). Das Eigenkapital verringerte sich zum 30. Juni 2025 um 4,9 % auf 253,8 Mio. EUR (31.12.2024: 266,9 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich leicht um 0,5 Prozentpunkte auf 16,2 % (31.12.2024: 15,7 %). Die langfristigen Schulden reduzierten sich um 31,0 Mio. EUR auf 733,9 Mio. EUR (31.12.2024: 764,9 Mio. EUR). Die kurzfristigen Schulden sanken um 91,0 Mio. EUR bzw. 13,6 % auf 576,9 Mio. EUR (31.12.2024: 667,9 Mio. EUR). Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt Für das Gesamtjahr 2025 rechnet GRAMMER weiterhin mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau von etwa 1,9 Mrd. EUR bei einem operativen EBIT von rund 60 Mio. EUR. Der Ausblick der GRAMMER Gruppe hängt allerdings maßgeblich von den herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und von dem weiteren geopolitischen Geschehen und dessen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft ab. Risiken könnten sich insbesondere aus handelspolitischen Unsicherheiten ergeben. So könnten etwa die von den USA eingeführten Zölle die Automobilindustrie erheblich belasten und zu Störungen in den globalen Lieferketten führen. Obwohl das "Top 10 Maßnahmen" Programm bereits erste Erfolge bei der Steigerung der langfristigen Profitabilität und Zukunftssicherung von GRAMMER zeigt, erwartet das Unternehmen weiterhin ein herausforderndes Umfeld infolge der schwierigen gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Bedingungen. Der Halbjahresbericht 2025 ist auf unserer Webseite unter https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/quartalsberichte/ abrufbar. Kennzahlen der GRAMMER Gruppe in Mio. EUR H1 2025 H1 20241 Q2 2025 Q2 20241 Konzernumsatz 953,7 999,1 466,3 500,5 Umsatz EMEA 563,9 561,1 278,7 271,6 Umsatz AMERICAS 165,8 211,6 79,1 109,7 Umsatz APAC 245,7 254,2 119,0 132,9 Ergebniskennzahlen EBIT 24,2 32,9 5,0 22,0 EBIT-Rendite (in %) 2,5 3,3 1,1 4,4 Operatives EBIT 35,6 29,6 11,7 20,2 Operative EBIT-Rendite (in %) 3,7 3,0 2,5 4,0 Ergebnis vor Steuern 6,8 18,5 -4,2 15,6 Ergebnis nach Steuern 13,1 13,2 3,3 11,1 Sonstige Kennzahlen Eigenkapital (zum 30.06.) 253,8 314,6 Nettoverschuldung (zum 30.06.) 544,8 491,6 Investitionen (ohne Finanzanlagen) 35,0 55,6 15,4 32,3 Abschreibungen 39,3 35,3 19,4 18,0 Free Cashflow -47,8 -46,1 -41,1 -92,1 Mitarbeiter:innen (Anzahl, Durchschnitt) 12.173 12.466

1 Fortgeführte Aktivitäten



Die Erläuterung der für GRAMMER wesentlichen Kennzahl "operatives EBIT" ist im Geschäftsbericht 2024 auf Seite 15 zu finden. Rundungsdifferenzen bei den Finanzkennzahlen sind möglich.

Unternehmensprofil Die GRAMMER AG mit Sitz in Ursensollen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Bereich Automotive liefert das Unternehmen Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen, hochwertige Interieur-Komponenten und Bediensysteme für die Automobilindustrie an namhafte Pkw-Hersteller und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Der Produktbereich Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze. Mit rund 12.000 Mitarbeiter:innen ist GRAMMER in 19 Ländern weltweit tätig. Die GRAMMER Aktie ist im Prime Standard notiert und wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt.



