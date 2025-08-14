Das Analysehaus Bernstein hat seine positive Einschätzung für den Stablecoin-Emittenten Circle untermauert. Nach den jüngsten Quartalszahlen und den Plänen für die neue ARC-Blockchain bekräftigen die Experten ihr Kursziel von 230 Dollar. Dies impliziert ein sattes Kurspotenzial von rund 40 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Anleger sollten aufhorchen.Die Zuversicht von Bernstein gründet auf einer klaren Überzeugung: Der Markt für Stablecoins wird nicht fragmentiert bleiben. "Unsere langfristige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
