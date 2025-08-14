Neuenburg - Der Produzenten- und Importpreisindex hat sich im Juli 2025 im Vormonats- und Vorjahresvergleich zurückgebildet. Doch nicht in allen Kategorien ging es abwärts. Insgesamt sank der Produzenten- und Importpreisindex (PPI) gegenüber Juni um 0,2 Prozent auf einen Stand von 106,2 Punkten. Im Vergleich zum Juni 2024 sank das Preisniveau des Gesamtangebots von Inland- und Importprodukten um 0,9 Prozent. Auf Jahresbasis stand somit zum 27. Mal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab