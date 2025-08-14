Mit "ewz. solarquartier" gibt es ein neues Angebot, um den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen im Stadtgebiet zu forcieren, bei dem der Solarstrom möglichst im Quartier verbraucht wird. Ewz übernimmt sowohl das "Matching" von interessierten Solarstromproduzenten und -verbrauchern als auch die Abrechnung und Administration der LEG. In Sachen lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) ist die Schweiz bedeutend weiter als Deutschland. Den Ausbau dieser Gemeinschaften fördern wollen nun auch die Stadt Zürich und der Stromversorger Ewz; sie kündigen das Paket «ewz. solarquartier» an. Es ergänzt bereits bestehende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
