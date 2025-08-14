Mitteilung der JDC Group AG:
JDC Group AG trotzt Liberation-Day-Umfeld: Umsatz wächst im ersten Halbjahr 2025 um 14 Prozent - EBITDA steigt um über 23 Prozent
? - Umsatz steigt im zweiten Quartal um 11,2 Prozent auf 58,7 Mio. EUR; im ersten Halbjahr um 13,9 Prozent auf 120,9 Mio. EUR
? - EBITDA erhöht sich im zweiten Quartal 2025 um 23,0 Prozent auf 3,5 Mio. EUR und im ersten Halbjahr um 23,5 Prozent auf 8,5 Mio. EUR
? - EBIT steigt im Q2 um 41,9 Prozent auf 1,9 Mio. EUR und auf Halbjahressicht um 39,1 Prozent auf 5,3 Mio. EUR
? - Konzernergebnis verbessert sich im zweiten Quartal um 75,7 Prozent auf 1,2 Mio. EUR; im ersten Halbjahr um 42,8 Prozent auf 4,0 Mio. EUR
? - Guidance 2025 wurde nach oben angepasst, für das Jahr 2026 wird nun ein EBITDA von mindestens 35 Mio. EUR erwartet
Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) setzt ihren erfolgreichen Kurs auch im zweiten Quartal fort und zeigt mit den heute veröffentlichten Zahlen des ersten Halbjahres 2025 erneut einen zweistelligen Anstieg von Umsatz und Gewinn:
Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal 2025 um 11,2 Prozent auf 58,7 Mio. EUR (Q2 2024: 52,8 Mio. EUR). Dadurch erhöhte sich der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 um 13,9 Prozent von 106,1 Mio. EUR auf 120,9 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) der Gruppe verbesserte sich im Quartalsvergleich um 23,0 Prozent auf 3,5 Mio. EUR (Q2 2024: 2,8 Mio. EUR) und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 41,9 Prozent auf 1,9 Mio. EUR (1. HJ. 2024: 1,3 Mio. EUR). Auf Halbjahressicht verbesserte sich das EBITDA um 23,5 Prozent auf 8,5 Mio. EUR (Vorjahr: 6,9 Mio. EUR) und das EBIT um 39,1 Prozent auf 5,3 Mio. EUR (Vorjahr: 3,8 Mio. EUR).
Die Umsatz-Entwicklung des zweiten Quartals ist durch den Liberation Day ...Den vollständigen Artikel lesen ...