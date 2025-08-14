© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La NacionIm Kampf gegen Chinas KI-Boom setzen US-Behörden auf Spionage-Tracker in Nvidia- und AMD-Lieferungen.Die US-Regierung setzt offenbar auf verdeckte Ortungsgeräte, um den illegalen Export von KI-Chips nach China zu unterbinden. Laut Reuters-Quellen platzieren US-Behörden Tracker in ausgewählten Serversendungen großer Hersteller wie Dell und Super Micro, die Chips von Nvidia und AMD enthalten. Die Geräte sind in Verpackungen oder vereinzelt sogar in den Servern selbst versteckt. Ziel ist es, Umleitungen an Empfänger zu dokumentieren, die unter US-Exportbeschränkungen fallen, und Beweise gegen beteiligte Firmen oder Personen zu sammeln. Die Maßnahme steht im Kontext der seit 2022 verschärften …Den vollständigen Artikel lesen ...
