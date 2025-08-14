Apple plant beim iPhone 17 Pro, die Einstiegsvariante mit 128 GB Speicher zu streichen. Käufer müssen künftig mindestens zur 256-GB-Version greifen, was den Einstiegspreis um 50 Dollar auf 1.049 US-Dollar erhöht, berichten Leaker. Die Speicheroptionen für das iPhone 17 Pro beschränken sich nach jüngsten Informationen künftig auf drei Varianten: 256 GB, 512 GB und 1 TB. Bislang stehen beim iPhone 16 Pro vier Speichergrößen zur Auswahl, beginnend bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n