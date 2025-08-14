Die Zuschlagswerte bewegten sich zwischen 4,00 und 6,26 Cent pro Kilowattstunde und lagen damit deutlich unter dem Höchstwert. Die Ausschreibungsrunde im Juli war allerdings weniger stark überzeichnet als noch im März. Gerade einmal 19 gültige Gebote erhielten am Ende keinen Zuschlag. Die Bundesnetzagentur hat in der Ausschreibungsrunde mit Stichtag 1. Juli insgesamt 258 Gebote für Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit insgesamt 2271 Megawatt bezuschlagt. Die Zuschlagswerte bewegten sich dabei zwischen 4,00 und 6,26 Cent pro Kilowattstunde und blieben klar unter dem Höchstwert von 6,80 Cent pro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
