FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.08.2025 - 11.00 am
- CITIGROUP CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1530 (1573) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 380 (370) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 650 (575) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES EVOKE PRICE TARGET TO 108 (88) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 2625 (2550) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 650 (610) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 1000 (1125) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/LBBW RAISES BP PRICE TARGET TO 430 (410) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 970 (1040) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 535 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1375 (1075) PENCE - 'BUY'
