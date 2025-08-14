DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Parfümeriekette Douglas ist nach einem schwachen Vorquartal wieder gewachsen. Dabei profitierte das Unternehmen auch von einem späteren Ostergeschäft. Zudem nahm das Online-Geschäft wieder Fahrt auf, welches stärker als der Einzelhandel zulegte. Für den Umsatz zeigte sich Douglas nun wieder etwas optimistischer. Im März hatte der Händler wegen der Kaufzurückhaltung noch seine Prognosen gesenkt.

Die im SDax notierte Aktie zog am Vormittag um rund zehn Prozent an und gehörte damit zu den großen Gewinnern im Kleinwertesegment. Dennoch bleibt die Bilanz im laufenden Jahr tiefrot: So hat der Kurs seit Jahresbeginn mehr als 45 Prozent verloren.

Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies attestierte Douglas gute Zahlen. Der Umsatz sei besser ausgefallen als erwartet. Auch Adam Cochrane von der Deutschen Bank erwähnte die Erholung der Umsätze positiv.

So legte der Umsatz in den drei Monaten per Ende Juni um 3,2 Prozent auf eine Milliarde Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im Vorquartal waren die Erlöse noch gesunken. Fast alle Segmente legten zu, die Ausnahme bildete Frankreich, wo die Konsumzurückhaltung anhielt. Die Filialumsätze legten dank des Ausbaus des Netzes insgesamt um 2,1 Prozent zu, wobei die Erlöse auf vergleichbarer Fläche um 0,7 Prozent sanken. Im Online-Handel legten die Umsätze um 5,4 Prozent zu. Bereinigt um die verkaufte Online-Apotheke Disapo lag das Plus bei 8,2 Prozent.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich im dritten Geschäftsquartal dank niedrigerer Kosten um 1,4 Prozent auf 154,6 Millionen Euro. Bereinigt um Sondereffekte ging es hingegen um knapp drei Prozent zurück. Unter dem Strich verdiente Douglas 17,3 Millionen Euro. Im Vorjahr stand noch ein Verlust von 71,6 Millionen Euro zu Buche. Dabei wirkten sich niedrigere Zinszahlungen in Folge einer Refinanzierung positiv aus.

Die Ergebnisprognose bestätigte Douglas. Allerdings wurde die Parfümeriekette für den Umsatz etwas optimistischer und erwartet nun Erlöse von etwas mehr als 4,5 Milliarden Euro. Bislang hatte das Unternehmen rund 4,5 Milliarden angepeilt. Im Vorjahr lagen die Erlöse bei 4,45 Milliarden. Mit den Jahreszahlen im Dezember will Douglas zudem neue Mittelfristziele veröffentlichen./nas/lew/jha/