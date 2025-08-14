NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das Ausmaß der Senkung der Jahresziele durch den Chemiekonzern sei noch etwas schlimmer als zu erwarten gewesen sei, schrieb Chetan Udeshi in einer ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005470405
