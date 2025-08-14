Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG Unternehmen: BIKE24 Holding AG ISIN: DE000A3CQ7F4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.08.2025 Kursziel: 3,50 EUR (zuvor: 2,90 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

BIKE24 beschleunigt weiter - Rekordquartal bestätigt Wachstumskurs



BIKE24 hat gestern den Bericht für das H1 vorgelegt und strebt nach Rekordumsätzen in Q2 nunmehr ein Ergebnis am oberen Ende der zuvor in Aussicht gestellten Bandbreiten bei Erlösen und adj. EBITDA an.



[Tabelle]



Q2 mit Rekordumsatz und Ergebnissprung: Nach der bereits im Frühjahr angehobenen Umsatzguidance hat BIKE24 im zweiten Quartal 2025 wie Anfang Juni angekündigt ein neues Allzeithoch erzielt: Mit 80,0 Mio. EUR Umsatz (+25,4% yoy) wurde der bisherige Rekord aus Q3/22 um 10% übertroffen. Sehr dynamisch entwickelte sich erneut das margenstarke PAC-Segment (Teile, Zubehör, Bekleidung) mit einem Umsatz von 64,5 Mio. EUR (+25,2% yoy), das damit 80% der Quartalserlöse stellte. Mit einem Zuwachs um 26,1% auf 15,5 Mio. EUR legte das Komplettradgeschäft trotz intensivem Preiswettbewerbs aber sogar noch etwas kräftiger zu.



Die Profitabilität verbesserte sich überproportional: Das bereinigte EBITDA verdoppelte sich nahezu auf 5,1 Mio. EUR (Q2/24: 2,7 Mio. EUR) bei einer Marge von 6,3% (+2,1 PP). Treiber waren neben dem Umsatzplus vor allem niedrigere Personalkosten (-1,9% yoy) trotz deutlicher Mengensteigerungen sowie eine strikte Kostendisziplin im Verwaltungsbereich. Gleichzeitig blieb die Bruttomarge stabil bei 27,7%, während das Verhältnis von Lagerbestand zu Umsatz durch optimiertes Bestandsmanagement weiter verbessert wurde - bemerkenswert vor dem Hintergrund um +25% gestiegener Erlöse.



Auch auf regionaler Ebene setzte sich das breite Wachstum fort: Während der Umsatz in Deutschland um 25,5% zulegte, stiegen die Erlöse in Österreich/Schweiz um 39,2% und in den übrigen europäischen Kernmärkten um 23,7%. Die jüngst lokalisierten Webshops, insbesondere in Polen und Finnland, lieferten dabei spürbare Wachstumsimpulse.



Ausblick: Die operative Dynamik setzt sich zudem ins dritte Quartal fort - sowohl Juli als auch der bisherige August zeigen laut Management zweistellige Wachstumsraten. Angesichts dieser Entwicklung bekräftigt der Vorstand die Jahresprognose (Umsatz 248-261 Mio. EUR, bereinigtes EBITDA 7,0-12,1 Mio. EUR), erwartet nun aber klar das Erreichen des oberen Endes beider Spannen.



Fazit: Q2/25 markiert nicht nur einen Umsatzrekord, sondern auch einen weiteren Beleg dafür, dass BIKE24 den Turnaround in ein profitables Wachstum geschafft hat. Mit Skaleneffekten aus steigenden Volumina, stabiler Rohertragsmarge, konsequentem Kostenmanagement und zunehmender Internationalisierung sehen wir einerseits operatives Aufwärtspotenzial, dem wir durch die Erhöhung unserer Schätzungen Rechnung tragen und andererseits auch weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie - trotz der bereits starken Kursentwicklung in 2025. Wir bestätigen unser Kaufen-Votum bei einem neuen Kursziel von 3,50 EUR.







