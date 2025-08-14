Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am späten Donnerstagvormittag etwas fester. Damit hat der Leitindex SMI seine frühen Gewinne, die den SMI über die Marke von 12'000 Punkten geführt hatten, nicht halten können. Vielmehr ist er inzwischen wieder klar unter diese psychologisch und charttechnisch wichtige Marke gefallen. «Wir haben schon mehrfach hier den Kopf gestossen», sagt ein Händler. Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
