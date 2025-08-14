San José - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco hat mit einem zurückhaltenden Ausblick KI-Hoffnungen von Anlegern enttäuscht. Der Umsatz dürfte im gerade angelaufenen Geschäftsjahr bei 59 bis 60 Milliarden US-Dollar landen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Experten rechneten bereits mit der Mitte der Spanne. Einige Analysten hatten sogar mehr als 61 Milliarden erwartet. Beim um Sonderposten bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) erwartet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab