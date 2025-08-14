Aarau - Die Aargauische Kantonalbank (AKB) hat im ersten Semester 2025 weniger verdient. Vor allem die Zinssenkungen durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) wirkten sich negativ aus. Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung sank im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um 20,2 Prozent auf 125,2 Millionen Franken. Auch unter dem Strich resultierte ein um 20,5 Prozent klar tieferer Reingewinn von 103,6 Millionen Franken. Dies ist aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
