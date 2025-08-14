FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Friedrich Vorwerk haben sich am Donnerstag nach endgültigen Halbjahreszahlen sehr schwach entwickelt. Nach dem tags zuvor erreichten Rekordhoch bei 89,60 Euro ging es nun um 4,1 Prozent auf 82,70 Euro abwärts. Am Markt wurde von Gewinnmitnahmen gesprochen und außerdem auf den Auftragseingang des Energieinfrastruktur-Konzerns verwiesen. Dieser sank auf 220,4 Millionen Euro nach 407,7 Millionen Euro in der ersten Jahreshälfte 2024.

Am 23. Juli hatte das SDax-Unternehmen nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr seine Ziele für den Umsatz und die operative Ergebnis-Marge 2025 deutlich angehoben. Analysten hatten daraufhin ihre Kursziele für die Aktie angehoben. Das Bankhaus Metzler etwa auf 95 Euro, die Berenberg Bank auf 100 Euro.

"Die Aktien des Spezialisten für Pipeline- und Anlagenbau konnten zuletzt von vielen positiven Nachrichten rund um die geplanten Infrastrukturprogramme in Deutschland und der Europäischen Wirtschaftsunion profitieren", sagte Aktienexperte Andreas Lipkow. Das spiegelten die Quartalszahlen in weiten Teilen wider, auch wenn nun einige Anleger angesichts der Kursrally Gewinne mitnähmen./ck/mis