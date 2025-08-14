Birkenstock steigert Umsatz und Gewinn im dritten Quartal deutlich. Trotz Zöllen zwischen den USA und der EU bestätigt der Kultschuhhersteller seine Jahresprognose.Die Birkenstock Holding hat im dritten Quartal 2025 den Umsatz um 12 Prozent auf 635 Millionen Euro gesteigert. Währungsbereinigt betrug das Plus 16 Prozent. Das Wachstum war breit abgestützt und zog sich durch alle Regionen, Vertriebskanäle und Produktkategorien. Besonders stark entwickelten sich geschlossene Schuhe, deren Anteil am Umsatz im Jahresvergleich um 400 Basispunkte stieg. Die Bruttomarge legte um 100 Basispunkte auf 60,5 Prozent zu, die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 34,4 Prozent. Unter dem Strich stand …Den vollständigen Artikel lesen ...
