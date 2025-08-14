Durch die Folgen des Klimawandels wird Hitzeschutz in Zukunft immer wichtiger. Dabei spielen Klimaanlagen eine wichtige Rolle. Doch sie haben einen enormen Strombedarf. Dieser lässt sich mit Photovoltaik umweltfreundlich und kostengünstig bereitstellen. Denn dann, wenn der Kühlbedarf groß ist, produziert eine Solaranlage meistens viel Strom. Schwindel, Verwirrtheit, Erschöpfung, Hitzschlag - die gesundheitlichen Folgen von Hitzewellen machen immer Menschen zu schaffen. In den Jahren 2023 und 2024 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
