Mitteilung der PNE AG:

Halbjahresergebnis: PNE AG im ersten Halbjahr operativ erfolgreich

- Neue Genehmigungen für Windenergie- und PV-Projekte mit einer Gesamtleistung von 489 MW

- Ausbau des Eigenbetriebsportfolios auf 491 MW fortgesetzt

- Geringes Windaufkommen drückt Ergebnis in Stromerzeugung

- Basis für die zweite Jahreshälfte 2025 stimmt zuversichtlich

Die PNE AG behauptete sich im ersten Halbjahr 2025 trotz der widrigen Windverhältnisse zu Beginn des Jahres gut. Insgesamt vier Windparks konnte die Unternehmensgruppe in Betrieb nehmen. Zudem konnte die Projektpipeline im Vergleich zum Jahresende 2024 ebenfalls gesteigert werden.

Allerdings machen sich die schlechten Windverhältnisse des ersten Quartals im Ergebnis bemerkbar. Auch wenn der Wind im zweiten Quartal im Rahmen der Erwartungen lag, konnte er die sehr schwachen ersten drei Monate nicht aufholen. Die Stromproduktion der eigenen Windparks war also niedriger als geplant, mit entsprechenden Auswirkungen auf das Segmentergebnis.

