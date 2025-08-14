DJ PTA-DD: Fast Finance 24 Holding AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Fast Finance 24 Holding AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Berlin (pta000/14.08.2025/11:55 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name ONJ GmbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung b) Erstmeldung Ole Jensen Aufsichtsrat 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Fast Finance 24 Holding AG b) LEI 529900HP7RTRDC3BPW13 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A1PG508 b) Art des Geschäfts Sonstiges Aktienlieferung aus Kapitalerhöhung c) Preis(e) Volumen 0,058 EUR 290.000,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,058 EUR 290.000,00 EUR e) Datum des Geschäfts 04.07.2024 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Frankfurt MIC XETR (Xetra)
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Fast Finance 24 Holding AG Uhlandstraße 165 10719 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Sören Jensen Tel.: +49 30 7262 1234-4 E-Mail: investors@ff24.com Website: www.fastfinance24.com ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate
[ source: https://www.pressetext.com/news/1755165300084 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
August 14, 2025 05:55 ET (09:55 GMT)