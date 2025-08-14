PTA-DD: Fast Finance 24 Holding AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Anzeige
WKN: A1PG50 | ISIN: DE000A1PG508 | Ticker-Symbol: FF24
Frankfurt
14.08.25 | 09:49
0,038 Euro
+7,14 % +0,003
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
FAST FINANCE 24 HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FAST FINANCE 24 HOLDING AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
14.08.2025 12:27 Uhr
186 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Fast Finance 24 Holding AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Berlin (pta000/14.08.2025/11:55 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                              ONJ GmbH 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                         In enger Beziehung 
b)      Erstmeldung 
                                         Ole Jensen 
                                         Aufsichtsrat 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                              Fast Finance 24 Holding AG 
b)      LEI                               529900HP7RTRDC3BPW13 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments     Aktie 
        Kennung                             DE000A1PG508 
b)      Art des Geschäfts                        Sonstiges 
                                         Aktienlieferung aus Kapitalerhöhung 
c)      Preis(e)                            Volumen 
        0,058 EUR                            290.000,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                       Aggregiertes Volumen 
        0,058 EUR                            290.000,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                       04.07.2024 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                        Frankfurt 
        MIC                               XETR (Xetra)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Fast Finance 24 Holding AG 
           Uhlandstraße 165 
           10719 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sören Jensen 
Tel.:         +49 30 7262 1234-4 
E-Mail:        investors@ff24.com 
Website:       www.fastfinance24.com 
ISIN(s):       DE000A1PG508 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 05:55 ET (09:55 GMT)

© 2025 Dow Jones News
