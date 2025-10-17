Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) hat das erste Halbjahr 2025 abgeschlossen und zeigt sich mit den Ergebnissen zufrieden. Anders als in den Vorjahren stand die erste Jahreshälfte im Zeichen der operativen Weiterentwicklung des Portfolios statt durch Veräußerungen. Vorstandschef Sören Jensen verfolgt eine geduldige Strategie mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum. Solide Zahlen im Rahmen der Planung: Mit einem Umsatz von 867.218 Euro und einem Gewinn nach Steuern von 12.421 Euro bewegt sich das Berliner Beteiligungsunternehmen im Rahmen seiner Planungen. Die Zahlen spiegeln die aktuelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt